WWE: Tommaso Ciampa und Pete Dunne offenbar von NXT zu RAW

Tommaso Ciampa und Pete Dunne, langjährige Säulen des NXT-Kaders von WWE, treten diese Woche bei Main Event an. Verdienen sie sich einen Hauptkader-Platz?

Vor der aktuellen Ausgabe der Hauptshow RAW hatten Tommaso Ciampa und der Brite Pete Dunne unerwartete Auftritte vor der WWE-Kamera: Die beiden traten bei Main Event auf, der Ergänzungsshow von RAW, die in den USA am Wochenende auf dem Streaming-Portal Hulu Plus ausgestrahlt wird.