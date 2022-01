Maserati steigt 2023 in die Formel E ein

Die italienische Edelmarke Maserati steigt im kommenden Jahr in die Formel E ein. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

Die italienische Edelmarke Maserati steigt im kommenden Jahr in die Formel E ein. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. 2023 beginnt in der mittlerweile neunten Saison der Elektro-Rennserie die Gen3-Ära mit bis zu 320 km/h schnellen Wagen.

"Wir sind sehr stolz darauf, dorthin zurückzukehren, wo wir als Protagonisten der Rennwelt hingehören", sagte Maserati-Geschäftsführer Davide Grasso. Man werde "in den Stadtzentren in aller Welt" auf seine Kunden treffen und "den Dreizack weiter in die Zukunft bringen". Maserati will ab 2025 für all seine Modelle einen zu 100 Prozent elektrischen Antrieb anbieten.