WWE RAW: Randy Orton und Riddle verlieren vor Royal Rumble Titel

Bei WWE Monday Night RAW verlieren Randy Orton und Riddle überraschend die Tag-Team-Gürtel an Alpha Academy - nicht die einzige Überraschung des Abends.

Der Royal Rumble 2022 und die Road to WrestleMania rücken näher - und WWE vollzieht einige unerwartete Weichenstellungen.

Bei der zweiten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW in diesem Jahr gab es neben der ersten Begegnung von WWE-Champion Brock Lesnar und Herausforderer Bobby Lashley diverse Überraschungen. Die größte: Topstar Randy Orton und sein Partner Riddle sind nicht mehr Tag-Team-Champions.

Das ungleiche Kult-Duo RK-Bro verlor knapp fünf Monate nach dem Titelgewinn beim SummerSlam die Gürtel an das Ende 2020 formierte Duo Alpha Academy. Bemerkenswerterweise war es auch Orton selbst, der gegen Schwergewicht Otis den Pinfall einsteckte, als dessen Partner Chad Gable Ortons Ansatz zu dessen Spezialaktion RKO auskonterte, ihn in Otis schubste, der Orton dann mit einem Powerslam unter sich begrub.

Otis und Chad Gable krönen gemeinsamen Neustart

Für Otis, Überraschungssieger des Money-in-the-Bank-Matches 2020, ist es der erste Titelgewinn und der größte Erfolg seitdem er den MITB-Koffer an The Miz verlor und sein erster Push als sympathischer Publikumsliebling und schwergewichtiger Freund von Mandy Rose still beendet worden war.