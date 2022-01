NBA: Schwacher Dennis Schröder gewinnt mit Boston Celtics Krimi gegen New York Knicks

Die Boston Celtics holen in der NBA im Nachsitzen ihren 20. Saisonsieg. Dennis Schröder zeigt dabei jedoch eine schwache Leistung. Daniel Theis unterliegt einmal mehr mit den Houston Rockets.

Trotz einer ganz schwachen Vorstellung hat Dennis Schröder mit seinen Boston Celtics in der Basketball-Profiliga NBA im Nachsitzen den 20. Saisonsieg geholt.

Beim 101:98 nach Verlängerung gegen die Indiana Pacers traf der deutsche Nationalspieler keinen Wurf aus dem Feld, seine fünf Punkte machte Schröder allesamt an der Freiwurflinie.

Schröder (28) kam in den vergangenen acht Spielen nur dreimal auf eine zweistellige Punktausbeute, schon am Sonntag hatte er gegen die New York Knicks nur sechs Zähler verbucht.