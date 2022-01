Tour de France: Ex-Sieger Egan Bernal verlängert Vertrag - und bekräftigt Pläne für Tour-Comeback

Im vergangenen Jahr hatte Bernal auf einen Start bei der Grand Boucle verzichtet und stieg stattdessen beim Giro d‘Italia in den Sattel. Dabei trug sich der 24-Jährige erstmals in die Siegerliste der Italien-Rundfahrt ein.

Bernal will Fokus auf Tour de France liegen

Der Startschuss zur diesjährigen Tour de France fällt am 1. Juli mit einem Einzelzeitfahren in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Nach zwei weiteren Etappen in Dänemark sowie Abstechern nach Belgien und in die Schweiz sowie insgesamt 3329 Kilometern endet die 109. Auflage der berühmtesten und anspruchsvollsten Rundfahrt der Welt am 24. Juli traditionell in Paris auf den Champs-Elysees.