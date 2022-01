Olympia: Eishockey-Bundestrainer Söderholm will von Olympia "was mit heimbringen"

Toni Söderholm traut der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking erneut eine Medaille zu. Viele Absagen aufgrund der neuen Coronawelle befürchtet der Eishockey-Bundestrainer nicht.

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm will mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking nach einer Medaille greifen.

„Ich will was mit heimbringen, und das sind nicht nur meine Klamotten“, sagte der Finne in der MagentaSport Eishockey-Show: „Na klar wünscht man sich, dass man um die Medaillen mitspielt. Das ist ganz klar, das ist für uns ein Ziel, das steht fest, ohne dass man es sagt.“