Novak Djokovic droht erneut Australien-Abschiebung - Regierung untersucht mögliche Lüge

Der Thriller rund um die Australian-Open-Teilnahme von Novak Djokovic geht weiter - eine endgültige Entscheidung ist nicht in Sicht.

Nachdem der Serbe am Montag vor Gericht einen Sieg einfahren konnte und er sich nun wieder auf freiem Fuß befindet, droht Djokovic neuer Ärger.

Denn Australiens Regierung untersucht, ob der Weltranglistenerste sie in seinen Grenzeinreiseformularen angelogen hat, berichtet die australische Tageszeitung The Age .

Novak Djokovic gibt Reise nach Spanien nicht an

Djokovic hat in seiner australischen Reiseerklärung angegeben, dass er 14 Tage vor seiner Ankunft in Australien am 6. Januar nicht mehr gereist war, indem er „Nein“ im entsprechenden Kästchen angekreuzt hatte.