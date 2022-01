ATP: Streit um Djokovic-Visum „an allen Fronten schädlich“

Die Spieler-Vereinigung ATP hat erfreut auf die gerichtliche Aufhebung der Visum-Annullierung des serbischen Tennis-Weltranglistenersten Novak Djokovic in Australien reagiert und zugleich die Umstände der Affäre bedauert. „Wir begrüßen das Ergebnis der Anhörung und freuen uns auf spannende Tenniswochen“, teilte die ATP mit Blick auf die anstehenden Australian Open ab kommendem Montag in Melbourne mit und schrieb weiter: „Die Reihe von Ereignissen, die zur Gerichtsverhandlung am Montag führten, war an allen Fronten schädlich“.