CHL live auf SPORT1: Halbfinale mit Frölunda Gothenburg - Rögle Ängelholm im TV

Mit dem Vorstoß in die Runde der letzten Vier unterstreichen die Skandinavier einmal mehr ihre Vormachtstellung in der europäischen Eishockey-Königsklasse. Die CHL hat bislang vor allem Frölunda dominiert, der Titelverteidiger konnte den Wettbewerb bereits vier Mal für sich entscheiden. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der CHL)

Rögle bestreitet seine Premierensaison in der CHL, das aber ebenfalls sehr erfolgreich. Dazu ist das Team aus Ängelholm auch in der heimischen Liga top und führt die Tabelle an, Frölunda ist aktuell Vierter.