Darts: Fallon Sherrock erleidet bitteren Rückschlag in Q-School

Queen of the Palace scheitert dramatisch

Fallon Sherrock will an der PDC Tour teilnehmen - tut sich in der Vorqualifikation aber schwer. Eine Chance hat sie noch.

Die Dartsspielerin aus England will eine PDC Tour Card ergattern, droht aber schon früh zu scheitern. Am zweiten Tag der Q-School in Milton Keynes konnte die „Queen of the Palace" die Vorqualifikation für den entscheidenden Ausscheidungswettbewerb wieder nicht überstehen.