Borussia Dortmund: So schnappte sich der BVB Talent Filippo Calixte Mané

Er hat sein Zimmer im BVB-Internat bereits bezogen und am Montag auch schon die erste U19-Einheit hinter sich. Filippo Calixte Mané hat einen vollgepackten Premieren-Tag in Dortmund hinter sich.

Ricken: „Ein richtig guter Junge“

Dortmund muss nur Mini-Ablöse zahlen

Ärgerlich für Genua: Statt einer Ablöse von über eine Million Euro (in Italien ist es – anders als in Deutschland – erlaubt, für vertraglose Jugendspieler freie Ablösesummen zu verhandeln) gehen die Italiener quasi leer aus. Der BVB zahlt für Mané nämlich nur die gewöhnliche internationale Ausbildungsentschädigung. Diese soll zwischen 100.000 und 200.000 Euro liegen.