Novak Djokovic darf wohl Australien Open spielen - seine Timeline wirft aber Fragen auf

Novak Djokovic darf zumindest vorerst doch in Australien bleiben. SPORT1 gibt einen Überblick über die turbulenten Tage inklusive der Zeit im Quarantäne-Hotel - und erklärt, warum die angegebenen Daten so merkwürdig wirken.

Was für ein turbulenter Start in das Jahr 2022 für Novak Djokovic - und das ohne ein Match gespielt zu haben!

Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als müsste der Serbe nach seiner Einreise dank einer medizinischen Ausnahmegenehmigung Australien doch wieder verlassen, nachdem ihm zuvor das Visum entzogen worden war. (BERICHT: 48 Minuten retteten Djokovic)

Doch nach einem Sieg vor Gericht darf der Weltranglistenerste nun doch in Australien bleiben, wenngleich eine finale Entscheidung noch aussteht. (NEWS: Djokovic-Fans mit provozierenden Gesten)

Djokovic-Familie überrascht mit Pressekonferenz

Denn gerade als das Thema auf die Aktivitäten von Novak Djokovic an den Tagen nach dem angeblich positiven Corona-Test gelenkt wurde, entschied sich sein Bruder Djordje dazu, die PK recht abrupt zu beenden.

Djokovic beantragt das Visum für den Aufenthalt in Australien zu den Australian Open. Da eine Impfung nie zur Debatte stand, muss der Serbe also bereits gewusst haben, dass er im Zweifel ein Schlupfloch nutzen wird, um nach Australien reisen zu können. (NEWS: Presse reagiert auf Djokovic-Urteil)

Es ist der letzte Tag, an dem die Spieler einen Nachweis über eine Impfung oder eine Ausnahmeregelung durch Experten vorweisen müssen, um bei den Australian Open teilnehmen zu dürfen und nach Australien einreisen zu können.

Da Djokovic zu diesem Zeitpunkt weder geimpft noch zum zweiten Mal an Corona erkrankt war, kann er eigentlich nichts vorgelegt haben, sofern er nicht bereits wusste, was ein paar Tage später passieren würde.

Der 34-Jährige schaut beim Basketball-Spiel von Belgrad in der Euro League gegen den FC Barcelona zu und wird von den Ultras frenetisch gefeiert. Auf Videos zu sehen: Eine Maske trägt Djokovic ebenso wie fast alle Zuschauer in der vollen Arena nicht. Kurz darauf gibt es einige positive Testergebnisse - auch bei einem Spieler, mit dem Djokovic posierte. (NEWS: Das sagt Nadal zum Djokovic-Urteil)

Novak Djokovic positiv getestet - und macht Fotos mit Kindern

Der Weltranglistenerste legt für diesen Tag einen positiven PCR-Test vor. Diesen gibt er später an, um nach Australien einreisen zu können. Sieben Stunden später lag bereits das Ergebnis vor. Kaum vorstellbar, dass Djokovic davon erst einige Tage später erfuhr. (DATEN: Kalender der ATP-Saison)

Am gleichen Tag wird Djokovic bei mehreren Terminen gesehen. Unter anderem nimmt er ohne Maske an einer Podiumsdiskussion teil und wohnt einer Veranstaltung bei, bei der er eine eigene Briefmarke bekommt. Dennoch ist hier noch möglich, dass er von dem offenbar positiven Ergebnis nichts ahnte.

Bei der Nachwuchsehrung im „Novak Tennis Center“ posiert der Superstar ohne Maske mit zahlreichen Kindern für Bilder. Es soll sich dabei um den 17. Dezember, also einen Tag nach dem positiven Test, gehandelt haben.

Kann Djokovic etwa immer noch nichts von seinem Ergebnis gewusst haben oder wechselte bei ihm das Ergebnis zwischen positiv und negativ wie bei einer Abfrage am Montag? ( Bericht: Wirbel! Djokovic-Test manipuliert? )

Trotz des positiven PCR-Tests, von dem der Serbe inzwischen erfahren haben muss, trifft sich Djokovic zum Interview mit L‘Équipe . Die französische Zeitung nennt den 18. Dezember als Termin und erklärt, dass das Gespräch mit Maske geführt wurde. Bei einem begleitenden Fotoshooting trägt er keinen Mund-Nasen-Schutz. Eigentlich müsste sich Djokovic zu diesem Zeitpunkt in Isolation befinden. (DATEN: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)

Djokovic wird laut dem Gerichtsbericht schon wieder negativ getestet. Also dürfte er eigentlich erst jetzt wieder seine Isolation verlassen. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

Djokovic erholt sich schnell und ist schon wieder beim Tennis spielen zu sehen, unter anderem in der Innenstadt mit Kindern.

Djokovic macht sich auf dem Weg nach Australien

Anfang Januar macht Djokovic in den Sozialen Medien öffentlich, dass seiner Anreise nach Australien dank Ausnahmegenehmigung nichts im Wege steht und er sich auf den Weg macht.

Am Flughafen in Melbourne wird der Serbe direkt abgefangen und aufgrund von unzureichender Einreiseunterlagen in einem Quarantäne-Hotel untergebracht - für fünf Tage.