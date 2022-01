Formel 1: Tritt Lewis Hamilton zurück? Neuer FIA-Präsident Ben Sulayem äußert sich

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hat sich erstmals zur Situation rund um Lewis Hamilton und Mercedes geäußert. Der ehemalige Rallye-Pilot kündigt aber auch an, dass Regeln angepasst werden müssen.

Erst seit Mitte Dezember ist er der neue FIA-Präsident – und schon muss sich Mohammed Ben Sulayem (60) mit der Kontroverse rund ums Formel-1-WM-Finale und Lewis Hamilton auseinandersetzen, die ihn selbst in die Wüste verfolgt.

Am Rande der Rallye Dakar räumt der ehemalige Rallye-Pilot aus Dubai zu den Diskussionen rund um den Einsatz des Safetycars in Abu Dhabi ein: „Ich bin erst vor zwei Wochen gewählt worden und noch dabei, das Geschehene zu analysieren.

Lewis Hamilton „fundamentaler Bestandteil“ der F1

Angst, dass der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton angesichts der Vorkommnisse seinen Helm an den Nagel hängen könnte, hat Ben Sulayem dennoch nicht.

„Hat Lewis Hamilton einen Rücktritt in den Raum gestellt?", stellt er die Gegenfrage. „Nein. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er auch 2022 am Start sein wird. Er ist ein fundamentaler Bestandteil unseres Sports."

Auch Michael Schumacher wurde dafür einst aus dem Urlaub in Norwegen nach Paris beordert. Ex-Präsident Max Mosley drohte damals: Die Strafe fürs Fernbleiben würde teurer werden als das Kerosin für Schumachers Privatjet.

Hamilton-Strafe? FIA-Präsident wartet ab

Allerdings räumt der FIA-Präsident auch ein: „Es gibt Regeln, die befolgt werden müssen. Kein Fahrer und kein Team stehen über dem Respekt für die Integrität der FIA. Ich will aber nicht urteilen, bis ich nicht alle Fakten gründlich angeschaut habe."

Allein: Der Ex-Rennfahrer aus Dubai deutet an, dass er Milde walten lassen könnte. „Am Ende sind wir alle nur Menschen und der Druck war groß. Wir müssen jetzt mehr in Richtung Zukunft als in die Vergangenheit schauen.“