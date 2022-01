Profis von VfL Wolfsburg sollten sich schämen - Kolumne von Tobias Holtkamp

Der VfL Wolfsburg verliert das achte Pflichtspiel in Folge. SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp geht die Spieler an.

Der Absturz des VfL Wolfsburg ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten.

Die Mannschaft, die sich im letzten Sommer für die Champions League qualifiziert hatte, ist in der Bundesliga jetzt sechsmal in Folge als Verlierer vom Platz gegangen und hat Sonntag in Bochum eine Riesenchance liegen lassen, vielleicht doch noch mal die Saison-Kurve zu bekommen. Nichts.