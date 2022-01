FC Liverpool: Melkamu Frauendorf ist das deutsche Juwel von Jürgen Klopp

Wenige Sekunden später klatschte Melkamu Frauendorf mit dem ausgewechselten Kaide Gordon ab und lief mit der Nummer 94 auf dem Rücken direkt an Andrew Robertson vorbei auf seine Position.

Frauendorf überzeugt bei Liverpool

Dabei ist er wie der nun auf der Insel gehypte Gordon erst 17 Jahre alt und spielt normalerweise noch in der U18 des Klubs.

Dort überzeugte der Teenie aber in dieser Saison mit vier Treffern und vier Assists in elf Partien und bekam drei Tage vor seinem 18. Geburtstag das wohl beste Geschenk.

TSG Hoffenheim bildete Frauendorf aus

Bereits in Hoffenheim zeigte sich das große Talent, er gehörte stets zu den Besten. So machte Frauendorf auch insgesamt schon acht Spiele für die deutschen Auswahlteams seit der U15. Ein Treffer mit dem Adler auf der Brust gelang ihm dabei aber noch nicht.

Übrigens dürfte das Liverpool-Talent auch für Äthiopien auflaufen. Dort wurde der Teenager am 12. Januar 2004 in Kembata geboren und lebte mit seiner Familie auch die ersten Jahre dort bis zur Ausreise nach Deutschland.

Frauendorf mit „stetiger Entwicklung“

Gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren und zunächst deutlich besseren Bruder Melesse begann Melkamu dann in Schefflenz.

„Nachdem wir Melesse in unserer Mannschaft hatten, haben wir in der Saison kein einziges Spiel mehr verloren“, erklärt Jugendtrainer Andreas Grimm bei der Rhein-Neckar-Zeitung .

Frauendorf: Erinnerungen an Yesil bei Liverpool

Dort weckt er nun als nächste deutsche Hoffnung Erinnerungen an Samed Yesil.

Der Stürmer galt in der Jugend als kommender Star und kam 2012 von Leverkusen. Bei den Reds konnte er sich aber nie durchsetzen und kickt mittlerweile mit 27 Jahren für die DJK St. Tönis in der Oberliga Niederrhein.

Geht es allerdings nach den Fans des FC Liverpool, wird Frauendorf nicht wie Yesil in der fußballerischen Versenkung verschwinden.

Liverpool-Fans schwärmen von Frauendorf

Bei der Plattform Rousing the cop hieß es bereits vor drei Wochen: „Melkamu Frauendorf könnte das nächste Juwel bei Liverpool sein. Der deutsche Teenager glänzt immer wieder in der U18-Auswahl.“

This is Anfield beschrieb den Spielstil des Talents: „Oft wird er als Teil einer Dreierkette im Mittelfeld eingesetzt, aber der Youngster kann auch auf beiden Flügeln spielen und als Mittelstürmer fungieren. Er ist schnell und seine Läufe in den Strafraum machen ihn zu einer nützlichen Unterstützung für die Stürmer.“