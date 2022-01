FPX besiegt RNG! LPL startet mit Banger in den 2022er Spring Split

Professionelles League of Legends ist zurück! Am heutigen Montag starteten vier Teams der chinesischen Liga in den Spring Split.

Genau 65 Tage ist es her, dass das große Worlds-Finale zwischen DAMWON KIA und Edward Gaming stattgefunden hatte. Der zugegebenermaßen etwas überraschende Titelgewinn von EDG war damit auch das letzte Mal, dass sich die Spieler 2021 für professionelles League of Legends im Rift getroffen haben. Es folgte eine absolut verrückte Transferphase, welche die weltweite Vorfreude auf die anstehende Saison noch mehr befeuerte hat als sonst.

LPL beginnt Saison mit zwei Spielen

Eröffnet wurde die Saison mit der Partie zwischen Oh My God und ThunderTalk Gaming.

Während TT im letzten Summer Split mit einer gruseligen Bilanz von 2:14 Siegen abgeschlagen Vorletzter wurde, konnte sich OMG mit 9:7 zumindest für die Playoffs qualifizieren. Zwar war dort nach einem 0:3 in der ersten Runde gegen Team WE auch direkt wieder Schluss, die Rollen für das Eröffnungsspiel 2022 schienen dennoch klar verteilt.

Mit einem klaren 2:0 (LPL spielt in der regulären Saison Best-of-three Anm. d. Red.) setzte sich das letztjährige Kellerkind durch. Vor allem der vor der Saison aus der chinesischen Entwicklungs-Liga LDL neu verpflichtete Top-Laner Deng „shanji“ Zi-Jian nutze das Scheinwerferlicht des Eröffnungsspiels, um in seinem ersten LPL-Game überhaupt direkt zu zeigen, was in ihm steckt. Mit mehreren starken Plays verhalf der Chinese seinem Team immer wieder zu Vorteilen und wurde am Ende verdient zum MVP gewählt.