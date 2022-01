AS Rom: Mourinho kritisiert nach Niederlage gegen Juventus seine Spieler

So erfolgreich ist Mourinhos Tochter

José Mourinho ärgert sich über die 3:4 Niederlage im Ligaspiel gegen Juventus Turin und findet nach dem Spiel deutliche Worte in Richtung seiner Mannschaft.

Trainer José Mourinho hat seinen Spielern nach der Niederlage der AS Rom gegen Juventus Turin (3:4) die nötige Mentalität abgesprochen.

Nach dem Spiel sagte der erzürnte Portugiese am Mikro von DAZN: „Wenn man in der Scheiße steckt, muss man aufstehen und seinen Charakter zeigen. Aber bei uns in der Kabine gibt es Leute, die ein bisschen zu nett und zu schwach sind.“ (Service: Ergebnisse der Serie A)