Bundesliga: Felix Zwayer hofft auf Gespräch mit Bellingham vom BVB

Felix Zwayer will ein Gespräch mit Jude Bellingham führen. Der Schiedsrichter nimmt sich derzeit eine Auszeit.

Felix Zwayer will sich auch Wochen nach dem turbulenten Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund weiter mit BVB-Star Jude Bellingham aussprechen.

Der Schiedsrichter, der bei dem 3:2-Sieg der Münchner Anfang Dezember in der Bundesliga nach strittigen Entscheidungen öffentlich in die Schusslinie geraten war, bestätigte zudem, dass er derzeit nicht als Unparteiischer in der Bundesliga aktiv ist. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)