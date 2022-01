Novak Djokovic - Familie des Serben gibt verrückte Pressekonferenz nach Gerichtsurteil

Novak Djokovic darf in Australien bleiben. Nun äußert sich die Familie des Serben auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Die Rahmenbedingungen sind schräg, eine kritische Frage beendet alles abrupt.

„Ihm wurden Menschenrechte genommen“, klagte Vater Srdjan an. „Er wurde gefoltert.“ (BERICHT: 48 Minuten retteten Djokovic)

Djokovic-Büste und Pokale bei Pressekonferenz

An diesem nahmen dem Srdjan Djokovic, Novaks Mutter Dijana und sein Bruder Djordje allesamt mit einem verschmitzten Lächeln Platz. (NEWS: Djokovic-Fans mit provozierenden Gesten)

Djokovic-Familie: „Größter Sieg seiner Karriere“

Novak Djokovic trainierte bereit in Rod-Laver-Arena

Er fügte an: „Wir sind Kämpfer für Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Wir haben alles getan, was wir konnten, um die Verfahren einzuhalten und um allen Menschen in der Welt zu zeigen, dass wir Novak unsere Liebe schicken müssen.“ (NEWS: Das sagt Nadal zum Djokovic-Urteil)