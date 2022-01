Kühn: Handball-EM kann "für jeden" jederzeit enden

Julius Kühn geht mit Corona-Bedenken in die EM © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Der deutsche Handball-Nationalspieler Julius Kühn geht mit Corona-Bedenken in die EM in der Slowakei und Ungarn (13. bis 30. Januar). "Es ist ja wirklich so, dass es jeden treffen kann. Von einem auf den anderen Tag kann das Turnier für jeden von uns schon vorbei sein", sagte der Rückraumspieler von der MT Melsungen den Zeitungen der Funke Mediengruppe.