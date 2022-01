Vertrag ab Sommer: Wolfsburg holt polnischen Nationalspieler Kaminski

Für Kaminski selbst geht „mit dem Wechsel in die Bundesliga ein absoluter Traum in Erfüllung“, teilte der Pole mit. Beim Tabellenführer der polnischen Liga erzielte er in dieser Saison in 19 Liga-Spielen bislang sechs Treffer und bereitete fünf weitere vor. Zudem debütierte er im September in der Nationalmannschaft.