Terim nicht mehr Trainer von Galatasaray

Der türkische Fußball-Topklub Galatasaray Istanbul hat sich vom ehemaligen Nationaltrainer Fatih Terim getrennt. Wie der Verein am Montag bekannt gab, muss der 68-Jährige nach dem sportlichen Absturz der vergangenen Wochen gehen. In der Süper Lig liegt Galatasaray nach 20 Spielen mit nur 27 Punkten auf Rang zwölf.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Giresunspor am vergangenen Samstag war das Team von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. "Die Fans haben das Recht, sauer zu sein", hatte Terim nach der Partie gesagt: "Wir erleben leider eine Saison, in der wir selbst an guten Tagen nicht gewinnen."