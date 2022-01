Fatih Terim ist nicht mehr Trainer von Galatasaray Istanbul

Das vermeldete der türkische Traditionsverein am Montag. Terim war vier Mal Cheftrainer Galatasarays, seine letzte Amtszeit hatte er 2017 angetreten.

Die Trennung erfolgt nun im beiderseitigen Einvernehmen. Galatasaray liegt in der türkischen Süper Lig nur auf Rang zwölf, weit entfernt von den eigenen Ansprüchen und 22 Punkte hinter Spitzenreiter Trabzonspor.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Giresunspor am vergangenen Samstag war das Team von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. „Die Fans haben das Recht, sauer zu sein“, hatte Terim nach der Partie gesagt: „Wir erleben leider eine Saison, in der wir selbst an guten Tagen nicht gewinnen.“