Handball-EM: Jannik Kohlbacher fehlt in der Vorrunde verletzt

Jannik Kohlbacher fehlt dem DHB-Team bei der WM in der Vorrunde. Kann der Kreisläufer danach eingreifen?

Der Kreisläufer von den Rhein-Neckar Löwen, einer von fünf verbliebenen Europameistern von 2016 im deutschen Team, kuriert derzeit eine Adduktorenverletzung aus und wird am Mittwoch nicht mit der 18 Spieler umfassenden deutschen Mannschaft nach Bratislava reisen.

„Wir gehen momentan davon aus, dass wir in ersten drei Spielen nicht auf Kohli zurückgreifen können“, sagte DHB-Co-Trainer Erik Wudtke bei einem Medientermin am Montag in Großwallstadt.