Große Geste im US-Eisschnelllauf: Brittany Bowe schenkt Erin Jackson Olympiastartplatz

Zwei Tage nach dem Sieg im 500-m-Ausscheidungsrennen für die Winterspiele in Peking gab Bowe ihren Startplatz an die US-Rekordlerin ab, die wegen zwei Strauchlern Dritte geworden war. Den USA stehen in China nur zwei Startplätze zur Verfügung.

Bowe erklärt große Geste an Jackson

Jackson (29) führt nach vier Siegen die 500-m-Weltcup-Wertung an und gehört zu den Goldfavoritinnen auf dieser Strecke in Peking. In 38,24 Sekunden hatte sie in Milwaukee Bowe (37,81) und Kimi Goetz (37,85) den Vortritt lassen müssen. Bowe holte über 500 m, ihre Weltrekordstrecke 1000 m und 1500 m Peking-Startplätze.