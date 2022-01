FC Barcelona verlängert mit Samuel Umtiti - Gehaltsreduktion für Ferran Torres

"Hunger und Ehrgeiz": So will Torres bei Barca durchstarten

Samuel Umtiti bleibt dem FC Barcelona treu. Wie der spanische Traditionsklub am Montag bekannt gab, hat der Innenverteidiger seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Barca schrieb in seiner Pressemitteilung, dass Umtitis Gehaltsverzicht dazu beiträgt, die Vorgaben der spanischen La Liga in Sachen Financial Fair Play zu erfüllen, um Neuzugang Ferran Torres als Mitglied des Kaders zu registrieren.