Awesome Games Done Quick 2022 Online ab sofort live Awesome Games Done Quick 2022 gestartet

Einmal mehr lädt das bekannte Speedrun-Event Games Done Quick zu einer Woche des schnellen Durchspielens ein. In diesem Jahr gehen die Spenden an The Prevent Cancer Foundation © Games Done Quick

Florian Merz

Spiele zocken für den guten Zweck und das so schnell wie möglich! Einmal mehr ist das Speedrun-Event „Games Done Quick“ an den Start gegangen und präsentiert eine Woche lang Speedrunner aus aller Welt.

Seit nunmehr zwölf Jahren zählt Games Done Quick zu den beliebtesten Speedrun-Events des Jahres. Einmal im Januar sowie im Sommer werden auf Twitch die verschiedensten Spiele so schnell wie möglich durchgespielt und dabei Spenden für den guten Zweck gesammelt. 2022 findet die Frühjahresausgabe, Awesome Games Done Quick (AGDQ), erneut online statt, da die Verantwortlichen aufgrund der Coronapandemie von einem LAN-Event absahen. Schon 2021 wurde das Event auf ein Online-Format umgeschichtet.

AGDQ 2022: Mehr als 150.000 US-Dollar gesammelt

Nachdem 2014 erstmals die „eine Million Dollar Hürde“ übersprungen wurde, konnte sich die Veranstaltung von Event zu Event steigern. Auch in diesem Jahr wird damit gerechnet, der The Prevent Cancer Foundation einen Millionenbetrag spenden zu können. Im vergangenen Jahr konnte im Zuge von Awesome Games Done Quick eine Summe von 2,7 Millionen erreicht werden, während die Sommervariante, Summer Games Done Quick, stolze 2,8 Millionen bereithielt.

Bei einem Speedrun geht es darum, dass eine oder mehrere Personen ein Videospiel so schnell wie möglich durchspielen. Dabei existieren unterschiedliche Kategorien. Beispielsweise geht es bei Any% darum, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen, ohne bestimmte Kriterien zu beachten. In einem 100%-Run hingegen müssen, wie der Name vermuten lässt, alle möglichen Aufgaben innerhalb eines Games erledigt werden.