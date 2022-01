Ehemaliger IOC-Generaldirektor Francois Carrard verstorben

Das Internationale Olympische Komitee trauert um seinen früheren Generaldirektor Francois Carrard. Wie das IOC am Montag mitteilte, verstarb der Schweizer Sportfunktionär, der von 1989 bis 2003 den Posten beim Verband innehatte, am Sonntag im Alter von 83 Jahren in seiner Heimatstadt Lausanne.