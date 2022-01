Nadal spricht sich für Djokovic-Start bei Australian Open aus

Nadal (r.) befürwortet Djokovic-Start in Melbourne © AFP/SID/MARTIN BUREAU

Rafael Nadal hat sich nach Novak Djokovics juristischem Teilsieg in Melbourne für einen Start seines langjährigen Rivalen bei den Australian Open ausgesprochen. „Unabhängig davon, ob ich in einigen Dingen mit Djokovic übereinstimme oder nicht, hat die Gerechtigkeit ohne jeden Zweifel gesprochen“, sagte der Spanier am Montag dem spanischen Radiosender Onda Cero.