Para Ski-Team ohne Eskau und Klug zur WM

Frankfurt am Main (SID) - Das deutsche Para Ski-Team muss bei den Weltmeisterschaften in Lillehammer ohne die Medaillenhoffnungen Andrea Eskau und Clara Klug auskommen. Die dreifache Biathlon-Weltmeisterin Klug hatte sich beim Weltcup-Auftakt in Canmore Anfang Dezember einen Mittelhandknochen angebrochen, hofft aber noch auf eine Teilnahme an den Paralympics in Peking (4. bis 13. März). Auch Biathlon- und Langlaufspezialistin Eskau muss aus gesundheitlichen Gründen beim ersten Saisonhöhepunkt in Norwegen passen.