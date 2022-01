Kyrgios kurz vor Australian Open positiv getestet

Nick Kyrgios hofft noch auf Teilnahme an Australian Open © AFP/SID/WILLIAM WEST

Lokalmatador Nick Kyrgios ist eine Woche vor dem Beginn der Australian Open positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies bestätigte der 26-Jährige am Montag. Der Tennisprofi sollte in dieser Woche beim ATP-Vorbereitungsturnier in Sydney sein Saisondebüt feiern, musste aber Stunden vor dem Duell mit dem Italiener Fabio Fognini seine Teilnahme absagen.