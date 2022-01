Tennis: Nachrücker Daniel Altmaier scheitert an Fabio Fognini

Daniel Altmaier ist auf der ATP-Tour zum zweiten Mal binnen einer Woche in der ersten Runde gescheitert.

Tennisprofi Daniel Altmaier ist auf der ATP-Tour zum zweiten Mal binnen einer Woche in der ersten Runde gescheitert. Der 23-Jährige unterlag beim Turnier in Sydney dem an sieben gesetzten Italiener Fabio Fognini mit 3:6 und 5:7.