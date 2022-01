Australian Open: Rafael Nadal reagiert auf Urteil zu Einreise von Novak Djokovic

Novak Djokovic darf laut einem Gerichtsurteil doch in Australien bleiben. Rafael Nadal reagiert zwiegespalten auf die Entscheidung.

Die Posse um Novak Djokovic geht weiter. Ein australisches Gericht hatte am Montagnachmittag Ortszeit entschieden, dass der serbische Tennis-Star im Land bleiben darf.

Doch noch scheint das letzte Wort nicht gesprochen. Im Anschluss an das Urteil überschlugen sich die Ereignisse. Gerüchte von einer Festnahme Djokovics machten die Runde , vor Ort wurden diese jedoch dementiert.

Nadal äußert sich zu Djokovic-Urteil

„Es erscheint mir perfekt. Am Ende völlig richtig. Mehr nicht. Die Justiz muss in diesem Fall entscheiden und ich bin immer ein Verfechter der Gerechtigkeit“, sagte Rafael Nadal am Montagmorgen im spanischen TV-Sender Onda Cero.