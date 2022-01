FC Porto: Sergio Conceicao ohrfeigt Sohn Francisco Conceicao nach Siegtor

In der 87. Spielminute hatte sich Sergio Conceicao, seines Zeichens Trainer des portugiesischen Tabellenführers FC Porto, im Auswärtsspiel bei Estoril Praia an seinen Sohn gewandt und diesen auf den Rasen geschickt.

Conceicao verpasst seinem Sohn mehrere Ohrfeigen

Der 19-Jährige kam in der laufenden Saison bereits in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, in der Regel aber von der Bank. Wenn er eine ähnliche Karriere wie sein Vater einschlagen will, dann hat er noch einen weiten Weg vor sich.