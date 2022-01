Novak Djokovic darf einreisen: Richter ordnet Freilassung aus Hotel an

Der serbische Topstar hat im juristischen Tauziehen um seine Einreise am Montag von einem Gericht in Melbourne Recht bekommen. Dass er sich nun sorgenfrei auf die Australian Open vorbereiten kann, bedeutet die Entscheidung aber nicht.

Djokovic noch nicht aus dem Schneider

Panne sorgt für Verzögerung bei Verhandlung

Das Verfahren verzögerte sich immer wieder, da das Online-System zur Live-Übertragung des Gerichts aufgrund des großen Interesses zusammenbrach. Auch vor dem „Federal Circuit and Family Court of Australia“ hatten sich am Montag Anhänger des 20-maligen Grand-Slam-Siegers eingefunden.

Djokovic verfolgte die Anhörung an einem unbekannten Ort, er hatte das Park Hotel verlassen dürfen, in das ihn die Behörden nach Verwehren der Einreise gebracht hatten. Als ein weißer Van aus der Tiefgarage fuhr, umringten Fotografen und Kamerateams das Auto mit getönten Scheiben.

Kelly erteilt Djokovic Freigang

Der laut Gerichtsakten ungeimpfte Athlet habe „absolut alles“ für die Einreise nach Australien getan. Dies erkannte Richter Anthony Kelly an und stellte die Frage „Was mehr hätte dieser Mann noch tun können?“ in den Raum.

Vorausgegangen war ein tagelanges juristisches Tauziehen, das Beobachter in der ganzen Welt bewegte. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sprach von einer „Belästigung“ Djokovics, dessen Vater bei Protesten in Belgrad noch schärfere Töne anschlug. Der australische Premierminister Scott Morrison wehrte sich und betonte, dass niemand über dem Gesetz stehe.

Voracova verließ Australien in ähnlichem Fall

Djokovic war spät am Mittwoch in Melbourne angekommen, um als Titelverteidiger ab dem 17. Januar beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an den Start zu gehen. Dann überschlugen sich die Ereignisse und die sportlichen Ambitionen des Belgraders gerieten in der Hintergrund.