Premier League: Jürgen Klopp vom FC Liverpool überrascht mit Corona-Geständnis

„Wir hatten in der letzten Woche einen großen Corona-Ausbruch. Doch es zeigte sich jetzt, dass wir viele falsche positive Ergebnisse hatten“, erklärte der 54-Jährige und ergänzte: „Aber die Regeln sind so, wie sie sind. All diese Spieler, die falsch positiv sind, durften nicht spielen, obwohl sie kein Corona hatten. Das einzig wirklich positive Testergebnis kam von Trent Alexander-Arnold und alle anderen waren falsch positive Ergebnisse.“ (Alle News und Hintergründe zur Premier League)

Liverpool schließt Trainingszentrum

Das Hinspiel gegen Arsenal soll nun am 13. Januar stattfinden, dann allerdings an der Anfield Road in Liverpool. Das Rückspiel in London wurde für 20. Januar angesetzt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)