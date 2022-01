NFL: 49ers, Raiders und Steelers erreichen Playoffs an Drama-Spieltag

Mahomes: "Niemand soll in einer Blase leben!"

Die letzten drei Plätze in den Playoffs der NFL sind vergeben. Die Las Vegas Raiders sichern sich ihren ebenso dramatisch die die San Francisco 49ers.

Drama pur am letzten Spieltag der regulären Saison in der NFL!

Die Raiders schlugen die Los Angeles Chargers in einem irren Krimi mit 35:32 in der Overtime dank eines Field Goals aus 47 Yards von Kicker Daniel Carlson in allerletzter Sekunde.