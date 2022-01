Verhandlung über Einreise von Novak Djokovic nach Australien beginnt mit Panne

Da das Verfahren online stattfindet und live übertragen wird, waren die Zugriffszahlen zu Beginn um 10 Uhr Ortszeit in Melbourne so hoch, dass die Server überlastet waren. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

So legten der Richter und Djokovics Anwälte, die versuchen, die Einreise des serbischen Tennis-Stars zu erstreiten, damit dieser an den in einer Woche beginnenden Australian Open teilnehmen kann, erst gegen 0.30 Uhr MEZ los. Noch läuft die Verhandlung.