Sechster Touchdown: Amon-Ra gewinnt St.-Brown-Duell der NFL

Amon-Ra St. Brown hat das deutsche Bruderduell in der National Football League gewonnen und entwickelt sich bei den Detroit Lions langsam zum Star. Der 22 Jahre alte Wide Receiver fing beim überraschenden 37:30 der Lions gegen die Green Bay Packers, das klar favorisierte Team seines älteren Bruders Equanimeous (25), am Sonntag seinen sechsten Touchdown der Saison. Nie zuvor hatte ein deutscher Profi es mehr als einmal in die Endzone geschafft.