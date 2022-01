Eisschnelllauf: Pechstein 15. im Massenstart

Die deutschen Eisschnellläufer sind bei den Europameisterschaften in Heerenveen ohne Medaille geblieben.

Rund einen Monat vor den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) kam Ausnahmeläuferin Claudia Pechstein (49) am Sonntag nur auf Rang 15 im Massenstart. Über 3000 Meter war Pechstein am Freitag noch auf Rang sieben gelaufen.