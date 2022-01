FC Bayern: Warum die Bosse bei Rekord-Teenie Paul Wanner jetzt unter Druck geraten

Mit seinem Einsatz gegen Borussia Mönchengladbach avanciert Paul Wanner zum jüngsten Bundesliga-Profi des FC Bayern. Wer der 16-Jährige ist, was ihn auszeichnet und warum die FCB-Bosse jetzt unter Zugzwang geraten – der große Wanner-Report.

Diesen Start ins neue Jahr hätte sich Paul Wanner nicht einmal in seinen kühnsten Träumen vorgestellt!

Am Dienstag brach der Nachwuchsspieler des FC Bayern noch mit der U17-Auswahl des DFB ins Trainingslager nach San Pedro del Pinatar in Andalusien auf, drei Tage darauf feierte er sein Bundesliga-Debüt für die coronabedingt dezimierte Profimannschaft von Julian Nagelsmann. (BERICHT: Wanner wird zum neuen Bayern-Rekordyoungster)

Der Bayern-Coach wechselte den 16 Jahre und 15 Tage alten Teenager bei der 1:2-Heimpleite gegen Gladbach in der 75. Minute für Marc Roca ein – und machte ihn damit vor Jamal Musiala (17 Jahre, 115 Tage) zum jüngsten Bundesliga-Profi der Vereinshistorie. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann schwärmt von Rekord-Teenie Wanner

Einen ähnlichen Eindruck hatte der offensiv variabel einsetzbare Linksfuß nach SPORT1 -Informationen auch im einstündigen Abschlusstraining am Donnerstag hinterlassen, nachdem er gemeinsam mit Campus-Kollege Arijon Ibrahimovic (ebenfalls 16) am frühen Morgen aus Madrid eingeflogen worden war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Deshalb plante Nagelsmann die Einwechslung bereits im Vorfeld - eine spontane Idee war das Rekord-Debüt, so unverhofft es wegen der vielen Ausfälle auch zustande kam, nicht!

Wanner-Förderer: „Ruhig, bodenständig, fokussiert“

Doch kann der Gymnasiast (10. Klasse) bei all dem plötzlichen Wirbel um seine Person klar bleiben?

„Ja“, ist sich Alexander Moj sicher. Der Trainer der U17 des Rekordmeisters erklärt im Gespräch mit SPORT1 : „Paul ist ein ruhiger, bodenständiger und absolut fokussierter Junge. Er weiß, was er will und arbeitet extrem hart für seine Ziele – ein Wettkampftyp, der Herausforderungen liebt. Daneben hat er ein gutes Umfeld und eine super Familie.“

Kaum ein Jugendtrainer am Bayern-Campus kennt Wanner so gut wie Moj. Er beobachtete das aus Amtszell im Allgäu stammenden Talent bereits in der U10 des FV Ravensburg, ehe er bei dessen Wechsel ins Münchner NLZ im Jahr 2018 mitwirkte und ihn daraufhin drei Jahre lang – von der U14 bis zur U16 – trainierte.