BVB: Erling Haaland reagiert auf Fan und wird auf Twitter gefeiert

Haaland mit provokanter Geste - Rose nimmt Starspieler in Schutz

Es begann mit einem Tweet von Haaland, der sich über den Sieg freute und seine Teamkollegen lobte. Doch ein Fan war weniger an dem sportlichen Aspekt des Tweets interessiert, sondern eher an der Frisur des Norwegers. „Schneide deine Haare“, schrieb er mehrfach in Großbuchstaben als Kommentar unter den Tweet des BVB-Torjägers.