FC Arsenal mit Bernd Leno fliegt aus FA-Cup - Blamage gegen Nottingham Forest

Der FC Arsenal scheitert im FA-Cup sensationell an Nottingham Forest. Bernd Leno darf ran und zeichnet sich sogar aus - und kann das Aus doch nicht verhindern.

Die „Gunners“ um den deutschen Torhüter flogen in der 3. Runde gegen Zweitligist Nottingham Forest durch ein 0:1 aus dem FA-Cup. ( Service: Ergebnisse des FA Cups )

Arsenal, mit der B-Elf angetreten, kassierte in der 83. Minute durch Lewis Grabban das 0:1.

Für Leno war es erst der sechste Einsatz in dieser Saison (nur drei davon in der Premier League). Beim Gegentor traf ihn aber nicht die Hauptschuld. Zuvor hatte er Arsenal mit einer starken Parade sogar noch vor einem früheren Rückstand bewahrt.

Der Tabellenvierte der Premier League, bei dem der Ex-Schalker Sead Kolasinac in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, ist es nach dem 1:2 gegen Manchester City am vergangenen Wochenende die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Serie.