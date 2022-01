Sechste Ligapleite in Serie: Wolfsburg stellt Vereinsnegativrekord auf

Milos Pantovic erzielte in der 65. Minute den goldenen Treffer für den Aufsteiger. Während die Bochumer einen perfekten Start ins neue Jahr erwischten, schrillen in Wolfsburg die Alarmglocken. Nach dem 18. Spieltag ist der VfL endgültig im Abstiegskampf angekommen. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt für die Niedersachsen nur noch zwei Punkte.

Erst in der 26. Minute spielten sich die bis dato harmlosen Wölfe ihre erste Gelegenheit heraus. Der stramme Schuss des Nationalspielers Ridle Baku strich nur knapp am Pfosten vorbei. Den Gästen fiel auch in der Folge wenig ein. Die heimstarken Gastgeber überzeugten mit einer gewohnt kampfbetonten Gangart, einfache Stockfehler und Nickligkeiten unterbrachen immer wieder den Spielfluss.

"Mentalität, Intensität, eklig sein", hatte Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst gefordert. Doch auch nach der Pause tat sich der Meister von 2009 schwer, zu den Tugenden zurückzufinden, mit denen der VfL in der vergangenen Spielzeit in die Champions League gestürmt war. In der Königsklasse waren Weghorst und Co. trotz einer vergleichsweisen einfachen Auslosung als Gruppenletzter ausgeschieden.