Formel 1: Einstieg von Audi und Porsche rückt näher - Vorstand macht Andeutung

Die Revolution mit dem Einstieg des Volkswagen-Konzerns in die Formel 1 rückt näher. Eine endgültige Entscheidung könnte bereits in Kürze fallen.

Die Formel 1 befindet sich derzeit nur vom Kalender her im tiefen Winterschlaf. Hinter den Kulissen dagegen geht es heiß her.

Audi in Verhandlungen mit McLaren

Am Rande der Rallye Dakar in Saudi-Arabien (Audi holte schon einen Etappensieg mit dem neuen Audi RS Q e-tron) wurde Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann auch zur Formel 1 befragt.

Audi-Vorstand lobt Formel 1

„Die Dakar macht wegen des innovativen und progressiven Antriebs-Konzepts für uns als Marke Sinn. Wir fahren hier mit Elektromotoren und einem Energiewandler (2-Liter-Vierzylinder-Turbo aus der DTM; d. Red.) lange Strecken durch die Wüste. Ab 2023 sind wir auch wieder in Le Mans (mit einem LMDh-Prototypen; d. Red.) am Start. Was in Zukunft noch kommt, werden wir sehen.“