Stefan Effenberg über BVB, Bayern, Haaland, Bellingham, Hummels - SPORT1-Kolumne

Stefan Effenberg kritisiert den FC Bayern in seiner SPORT1-Kolumne für schlampiges Abwehrverhalten. Erling Haaland als BVB-Führungsspieler findet er bedenklich.

endlich rollt wieder der Ball in der Bundesliga! Zugegeben: die Pause war nicht lang, aber den Sport kann man eben schnell vermissen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Für unser dreiwöchiges Warten wurden wir gleich mit spannenden Partien belohnt, darunter mit dem Fünf-Tore-Krimi in Frankfurt. Wer hätte nach dem 0:2-Rückstand gedacht, dass der BVB noch mal derart aufdreht und den Sieg quasi in letzter Minute einfährt?

Bayern-Niederlage macht es vielleicht wieder spannend

Und dennoch: Der BVB kriegt zu viele Gegentore. Es sind auch individuelle Fehler, da kann man Marco Rose nicht so einen Vorwurf machen. Was bleibt, ist die Frage, ob die Schwarzgelben in der Rückrunde eine Grundstabilität aufbauen können.