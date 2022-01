Bundesliga: 1. FC Köln siegt bei Hertha BSC - Modeste trifft zum 12. Mal

Der 1. FC Köln befindet sich auch 2022 in der Erfolgsspur. Bei Hertha BSC feiert die Truppe von Steffen Baumgart den dritten Sieg in Folge und klettert auf Platz sechs.

Bei Hertha BSC gewann das Team von Trainer Steffen Baumgart am Sonntag verdient mit 3:1 (2:0). „Es waren ganz, ganz schwierige Bedingungen, deshalb bin ich komplett mit der Leistung der Mannschaft zufrieden“, sagte Baumgart bei DAZN .

Darida-Treffer zu wenig für die Hertha

„Wir hatten die Möglichkeit, in Führung zu gehen. In den letzten Situationen waren wir nicht ruhig genug“, ärgerte sich Darida.

Berliner Maolida verpasst Führung

Mark Uth, Sturmpartner von Modeste, fand per Hereingabe Louis Schaub (19.) am Fünfmeterraum, der jedoch an Hertha-Torwart Alexander Schwolow scheiterte. Der nachfolgende Kopfball von Duda verfehlte sein Ziel nur knapp.