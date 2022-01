Basketball, easyCredit BBL: Bayern stolpern gegen Chemnitz

Bayern München gibt in der easyCredit BBL gegen die Niners Chemnitz eine Führung aus der Hand. Bonn könnte davon profitieren.

Pokalsieger Bayern München ist in der easyCredit BBL bei der Jagd auf den Tabellenführer Telekom Baskets Bonn gestolpert. ( Service: Ergebnisse der easyCredit BBL )

Die Bayern verloren gegen die Niners Chemnitz am Sonntag durch einen 1:11-Lauf in den letzten Minuten überraschend 63:65 (42:31), das Team von Trainer Andrea Trinchieri versäumte es damit, nach Punkten zu den Bonnern aufzuschließen. Diese können am Abend gegen die Hamburg Towers weiter davonziehen.