FA Cup: Liverpool siegt bei Klopp-Rückkehr - Deutscher Frauendorf feiert Profi-Debüt

Frauendorf feiert Profi-Debüt für Liverpool

In Abwesenheit der Topstars Mohamed Salah und Sadio Mané, die beim Afrika Cup weilen, schlug in dieser Partie auch die Stunde eines deutschen Youngsters. Melkamu Frauendorf kam in der 81. Minute in die Partie und feierte somit sein Profi-Debüt.