Darts: Fallon Sherrock verliert bei Q-School erstes Spiel gegen Jason Hogg

Queen of the Palace scheitert dramatisch

Fallon Sherrock kämpft in der Q-School um eine PDC Tour Card, muss aber direkt zum Auftakt einen Dämpfer einstecken.

Die „Queen of the Palace", die mit ihren Siegen über Ted Evetts und Mensur Suljovic bei der Darts-WM 2020 Geschichte geschrieben hatte, musste sich zum Auftakt der Q-School in Milton Keynes Jason Hogg mit 4:5 geschlagen geben.